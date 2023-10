Rooftop Snipers 2 ist ein Online-Schießspiel von New Eich Games, das 2019 veröffentlicht wurde. Ziel ist es, Ihre Scharfschützenfähigkeiten unter Beweis zu stellen, um auf dem Dach zu bleiben. Rooftop Snipers 2 kann mit zwei Spielern gespielt werden. Sie können auch Ihre Spielarena für das ultimative Matchup anpassen. Schalte mehr Charaktere frei, um deine epischen Schlachten zu schlagen und versuche, deinen Gegner zuerst vom Dach zu schießen. W – Springen E – Schießen Ich springe O – Schießen Rooftop Snipers 2 wurde von New Eich Games entwickelt, den Machern der ursprünglichen Rooftop Snipers, Getaway Shootout, Tube Jumpers und Ping Pong Chaos. Sie haben ihren Sitz in den USA.

