Dumb Ways to Die 3: World Tour besteht aus 5 lustigen Minispielen, die Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen! Es wurde ursprünglich von Metro Trains Melbourne und dem australischen öffentlichen Verkehrsunternehmen entwickelt, um Menschen über Sicherheit aufzuklären, und ist das dritte Teil der Dumb Ways to Die-Reihe. In Dumb Ways to Die 3: World Tour befinden Sie sich im Zentrum von Dumbville, einer Stadt voller Gefahren. Verdiene Münzen, indem du Minispiele spielst, um die kaputten und gefährlichen Häuser von Dumbville zu reparieren. Gefahr lauert überall, aber Sie können den Tag retten und Dumbville beschützen, indem Sie Dumb Ways to Die 3: World Tour auf Poki spielen! Steuerung: Pfeiltasten – Bewegen, Leertaste – Springen/Fliegen. Über den Ersteller: Dumb Ways to Die 3: World Tour wird erstellt von Metro Trains Melbourne mit Sitz in Australien. Sie sind auch die Schöpfer von Dumb Ways to Die und Dumb Ways to Die 2: The Games.

