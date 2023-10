Thumb Fighter ist ein Einzel- oder Mehrspieler-Kampfspiel, das auf altmodischen Daumenkriegen basiert und von AVIX Games entwickelt wurde. Thumb Fighter ist für jeden Browser verfügbar, der HTML5 unterstützt. Nehmen Sie in Thumb Fighter an einem Eins-gegen-Eins-Fingerkrieg teil. Thumb Fighter fordert Sie heraus, sich die Hände zu reichen und um die Spitzenposition zu kämpfen. Sie können wählen, ob Sie mit urkomisch gekleideten Figuren spielen möchten, darunter Blinky, Bobbie, Red Bro oder BatThumb. Warten Sie, bis der andere Daumen nach unten fällt, und springen Sie dann nach oben. Spielen Sie Thumb Fighter in Ihrem Browser, um zu beweisen, wer der wahre Thumb War Champion ist. Haben Sie einen Freund zum Spielen? Wählen Sie dann „P1 vs. P2“. Wenn Sie alleine sind, können Sie mit der Option „P1 vs. CPU“ gegen den Computer spielen. Dann entscheiden Sie, wie Ihr Daumenkämpfer aussehen soll. Der Countdown beginnt. Spieler 1 nutzt die „A“-Taste und Spieler zwei die „L“-Taste auf der Tastatur. Der Gewinner ist die Person, deren Daumen am längsten oben bleiben kann.Thumb Fighter wird von Avix Games mit Sitz in Buenos Aires, Argentinien, entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect und mehr!

Website: poki.com

