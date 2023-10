Exceptions ist ein herausforderndes Puzzlespiel von Avix Games, bei dem Sie die Unterschiede zwischen wunderschönen Fotos erkennen müssen. Auge, Spion mit meinem kleinen Auge, etwas anderes auf diesen Fotos! Das ist das Ziel in Ausnahmen. Sehen Sie sich verschiedene, kuratierte Fotos aus der ganzen Welt an und prüfen Sie, ob Sie die verschiedenen Details erkennen können. Mit sauberer Grafik und entspannender Musik ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und gleichzeitig Ihr Gehirn herauszufordern! Exceptions ist einfach und ohne Zeitdruck zu spielen, also probieren Sie Poki in Ihrem Browser auf dem Desktop und im mobilen Web aus! Kontrollen: Maus – Klicken Sie auf die verschiedenen Details Über den Ersteller: Exceptions wird von Avix Games mit Sitz in Buenos Aires, Argentinien, erstellt. Sie sind auch die Schöpfer von Thumb Fighter, Stone Age Architect und mehr!

Website: poki.com

