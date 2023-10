One More Dash, die Fortsetzung von One More Line, ist ein Geschicklichkeitsspiel von SMG Studios, bei dem Sie von Ring zu Ring rennen müssen, um zu sehen, wie weit Sie es schaffen. Glauben Sie, dass Sie das Zeug dazu haben, One More Dash zu meistern, das täuschend einfache Spiel um Rennen und Timing? Mit über 200 spannenden Missionen, die es zu erfüllen gilt, enttäuscht der zweite Teil der One More-Spielereihe nicht. Ihr Ziel ist einfach: Springen Sie schnell von Kreis zu Kreis, um Ihre Runde fortzusetzen. Achten Sie genau auf Ihr Timing! Schlagen Sie auf die festen Teile und Ihr Dash ist fertig! Kontrollen: Raum – Strich Über den Ersteller: One More Dash ist der dritte Teil der One More-Reihe von SMG Studios mit Sitz in Melbourne, Australien. Die Serie besteht außerdem aus One More Line und One More Bounce. Sie sind auch die Schöpfer von Super One More Jump, Thumb Drift und mehr.

Website: poki.com

