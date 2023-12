Machen Sie sich auf den Weg, der ultimative Held in Relmz.io zu werden! In diesem MMO-Rollenspiel begibst du dich als Niemand in eine Kleinstadt. Nur mit einem Stock und einem Traum bewaffnet, machen Sie sich auf den Weg zu Ruhm und Abenteuer! Während du die Welt von Relmz.io erkundest, triffst du andere Abenteurer auf Quests, kämpfst gegen grausame Monster und sammelst jede Menge toller Beute! Seien Sie jedoch vorsichtig! Wenn Sie gegen einen zu starken Gegner kämpfen, besteht die Gefahr, dass Sie einen Teil Ihres Ruhms und Ihrer XP verlieren. Werden Sie der stärkste und berühmteste Held in Relmz.io?

Website: poki.com

