Spielen Sie das ultimative Versteckspiel in Simply Prop Hunt! In diesem Multiplayer-Requisitenjagdspiel spielst du entweder als Requisiteur oder als Jäger. Requisiten sind als Gegenstände getarnt, die Sie im Level finden würden, und es liegt an den Requisiten, sie vor den Augen der Öffentlichkeit zu verstecken. Seien Sie jedoch vorsichtig! Wenn Sie zu lange am selben Ort bleiben, beginnen Sie zu zittern – und sind dadurch leichter zu erkennen. Als Jäger sind Sie mit Jetpacks und Spitzhacken ausgestattet, um die Requisiten zu finden. Wenn Sie einen finden, schlagen Sie ihn schnell zu, bevor er wegläuft! Es gibt viele Gegenstände, die Sie für Ihren Hunter-Charakter freischalten können, und jede Menge Requisiten, als die Sie spielen können. Kannst du in Simply Prop Hunt der hinterlistigste Requisiteur und der schärfste Jäger werden?

Website: poki.com

