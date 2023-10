Horror Dungeon 3D ist ein gruseliges Überlebensspiel, in dem Sie versuchen, aus einem gruseligen Schloss zu fliehen. Sie sind in einer dunklen, geheimnisvollen mittelalterlichen Burg mit labyrinthartigen Gängen und verschlossenen Türen gefangen, die mit altmodischen Schlüsseln, die im Schloss herumliegen, aufgeschlossen werden können, damit Sie sie finden können. Bewundern Sie die wunderschöne Architektur, das Mauerwerk, die Gemälde und Wandteppiche, während Sie die vielen interessanten und aufregenden Räume im Schloss erkunden. Halten Sie Ausschau nach den gelben Schlüsseln, denn Sie benötigen sechs davon, um diesem unheimlich schönen Albtraum zu entkommen. Und noch etwas: Das Schloss ist nicht verlassen und es lauern gruselige Dinge! Wenn Sie in eine gefährliche Situation geraten, greifen Sie schnell zu Ihrer Taschenlampe, wenn Sie entkommen wollen. Haben Sie den Mut, alle sechs Schlüssel einzusammeln? Teilen Sie Horror Dungeon 3D mit Ihren Freunden, wenn Sie zu viel Angst haben, um alleine zu spielen. Horror Dungeon 3D wurde von Studio Laaya erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Horror Dungeon 3D kostenlos auf Poki spielen. Horror Dungeon 3D ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

