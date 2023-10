Duke Dashington Remastered ist ein Plattformspiel, in dem Sie als Schatzsucher schnell aus einstürzenden Kerkern und Burgen fliehen. In jedem Level haben Sie 10 Sekunden Zeit, um zu fliehen, bevor der ganze Raum einstürzt. Erkunden Sie also schnell die Umgebung, ermitteln Sie den richtigen Fluchtweg und bahnen Sie sich Ihren Weg in die Freiheit! Es gibt 5 verschiedene Dungeons und satte 150 Level voller kreativer Hindernisse, die es zu lösen gilt. Die überarbeitete Version fügt einen brandneuen Dungeon namens Crystal Cavern hinzu, der im Originalspiel nicht enthalten war. Zeigen Sie uns, ob Sie das Zeug zum berühmtesten Schatzsucher der Welt haben! Hey, worauf wartest du?! GEHEN! 10… 9… 8…Dash – WASD- oder PfeiltastenDuke Dashington Remastered wurde von Adventure Island erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons und Total Party Kill! Sie können Duke Dashington Remastered kostenlos auf Poki spielen. Duke Dashington Remastered kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden .

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Duke Dashington Remastered verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.