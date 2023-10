Life: The Game auf Poki ist die beste Möglichkeit, eine ganze Reise, von der Geburt bis zum Tod, in Spielform zu erleben! Von Studienterminen bis hin zu tatsächlichen Terminen: Spielen Sie Life: The Game und sehen Sie, ob Ihr Leben erfreulich oder katastrophal ist. Dieses Lebensspiel bietet verschiedene Minispiele für jede Phase Ihres Lebens. Ab 2020 gibt es vier neue lustige Minispiele: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles und Rainbow Melody. Sie können Life: The Game kostenlos spielen, aber Ihre Fehlentscheidungen könnten Sie Ihr Überleben im Spiel kosten! Schließen Sie sich Tausenden von Online-Spielern von Life: The Game an und spielen Sie durch unzählige lustige Minispiele! Benutzen Sie Ihre Maus, um sich zu bewegen. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um zu interagieren. Life The Game wurde von Ohmaigawd erstellt. Sie sind auch die Schöpfer der Fortsetzung des Spiels, Afterlife: The Game.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Life - The Game verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.