Nach dem Tod muss das Leben weitergehen! Spielen Sie Afterlife (das Spiel), um zu sehen, was mit dem Protagonisten dieses Spiels passiert. Wollten Sie schon immer als Geist unzählige lustige Minispiele spielen? Afterlife: The Game online ist der beste Weg, dies zu tun! Bringen Sie andere Geister zum Lachen, beschützen Sie die Lebenden und finden Sie als neu erschaffener Geist Ihren Weg in der Welt. Spielen Sie Afterlife: The Game auf Poki und haben Sie die Chance, die lebende Welt von jenseits des Grabes zu beeinflussen! Sie müssen den Fährmann nicht bezahlen, um Afterlife: The Game kostenlos zu spielen. Benutzen Sie Ihre Maus, um sich zu bewegen. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um zu interagieren. Afterlife: The Game ist eine Fortsetzung von Life – The Game. Beide Spiele wurden von Ohmaigawd erstellt.

Website: poki.com

