Cover Orange: Journey ist ein Puzzle-Plattformspiel, bei dem Sie Gegenstände stapeln müssen, um unsere orangefarbenen Freunde zu bedecken und vor dem drohenden sauren Regen zu schützen. Ziehen Sie verschiedene Objekte zu Ihrer Verfügung und lassen Sie sie so fallen, dass sie einen Schutz über den Orangen bilden. Die bedrohliche Wolke wird bald vorüberziehen. Schnapp dir in diesem Fall unbedingt den versteckten Stern! Es gibt Hunderte von Levels, viele Anpassungsmöglichkeiten, eine Geschichte mit Piraten und ein unvergessliches „Heureka!“ Momente und sogar Zeitreisen in Cover Orange: Journey! Spielen Sie dieses Spiel mit Familie und Freunden, um gemeinsam diese lustigen Rätsel zu lösen! In jedem Level müssen Sie Bühnenelemente platzieren, um die Umgebung zu verändern und Orangen vor dem sauren Regen einer bösen Wolke zu schützen. Diese Bühnenelemente können in jeder Hinsicht variieren, von einem dreieckigen Block über mit Stacheln versehene Kugeln, die Eis zerstören, bis hin zu den Orangen selbst. Verwenden Sie Ihren Finger, Ihre Maus oder Ihre Tastatur, um die verschiedenen Objekte, die Ihnen zur Verfügung stehen, zu positionieren und sie so fallen zu lassen, dass sie einen Schutz über den Orangen bilden. Truhe bewegen – WASD, Pfeiltasten oder der Zeiger Truhe fallen lassen – LeertasteCover Orange: Journey wurde erstellt von Johnny-K. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Cover Orange: Journey hat über 300 Level! Sie können Cover Orange: Online ohne Download oder Installation kostenlos über Ihren Desktop und Ihre Mobilgeräte auf Poki spielen.

Website: poki.com

