Cover Orange ist ein Puzzle-Plattformspiel, bei dem Sie Objekte neu anordnen müssen, um unsere orangefarbenen Freunde zu bedecken und vor dem drohenden sauren Regen zu schützen. Eine tödliche, gentechnisch veränderte Regenwolke aus fruchtauflösenden Dämpfen steuert auf die orangefarbene Hauptstadt der Welt zu. Sie müssen jeden Gegenstand, der Ihnen zur Verfügung steht, so ziehen und ablegen, dass ein Schutz über den Orangen entsteht. Setzen Sie Ihren Verstand ein, um Barrieren zu errichten, die die größtmögliche Menge an Orangen retten. Rette jeden kleinen, orangefarbenen, kugelförmigen Kerl, den du im Spiel finden kannst, und verdiene dir ihre unsterbliche Liebe. Cover Orange kombiniert realistische Spielphysik, langlebige Levels, lebendige Farben und laute Animationen. Probieren Sie es einfach aus. Es ist Zeit, den Saft in einem Spiel aus reinem Orangenkonzentrat aufzupumpen! Positionieren Sie die verschiedenen Objekte, die Ihnen zur Verfügung stehen, mit Ihrem Finger, Ihrer Maus oder Ihrer Tastatur und lassen Sie sie so fallen, dass sie einen Schutz über den Orangen bilden. Truhe bewegen – WASD , Pfeiltasten oder der ZeigerDrop Chest – LeertasteCover Orange wurde von Johnny-K erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Cover Orange: Journey. Die Musik in Cover Orange wurde von Eduard Tziselsky gemacht, auch Komponist der TV-Show „Village of Fools“. Cover Orange ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos spielbar Poki.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cover Orange verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.