Gehen Sie auf Nummer sicher, bleiben Sie auf der sicheren Seite! Diese Version von Life the Game wurde erstellt, um Spieler darüber zu informieren, was wir tun können, um während dieser Spiele sicher zu bleiben schwierige Zeiten. Probieren Sie die drei neuen Etappen aus und gewinnen Sie Einblicke, wie Sie sicher bleiben können. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte WER. Stufe 1 – Soziale Distanzierung: Klicken/tippen Sie auf den Bildschirm, um die Richtung zu ändern und Abstand zu anderen zu halten. Stufe 2 – Händewaschen: Klicken/tippen Sie auf die Seife und bewegen Sie sie über die Hände, bis sie vollständig mit Seife bedeckt sind. Stufe 3 – Fieber :Ziehen Sie die Maus/den Wischfinger, um Schweiß zu entfernen. Life The Game – Stay Safe wurde von Ohmaigawd erstellt. Sie sind auch der Schöpfer der Fortsetzung des Spiels. Leben nach dem Tod: Das Spiel.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Life: The Game - Stay Safe verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.