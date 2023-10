Finger Cook ist ein Point-and-Click-Kochspiel, in dem Sie lernen, wie man einen Karottenkuchen backt! Finger Cook wurde von Functu erstellt. In Finger Cook sind Sie der Koch und bereiten einen Karottenkuchen nach einem echten Rezept zu. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte in der richtigen Reihenfolge ausführen, um den köstlichsten Karottenkuchen zuzubereiten. Die Aktionen, die Sie ausführen müssen, werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. Auf der Unterseite befindet sich ein Timer. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte schnell genug befolgen, um eine 3-Sterne-Bewertung zu erhalten! Wenn Sie fertig sind, erhalten Sie das Rezept, damit Sie versuchen können, einen echten Karottenkuchen zu backen! Steuerelemente: Mausklick – AktionÜber den Ersteller: Finger Cook wurde von Functu erstellt.

Website: poki.com

