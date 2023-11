Burnin' Rubber Crash n' Burn ist ein Fahrspiel, bei dem Sie versuchen, an die Spitze zu kommen, indem Sie Ihre Gegner mit Feuer, Raketen und anderen Waffen hinter sich lassen. Beschleunigen Sie entweder und lassen Sie sie Ihren Staub fressen, oder verwenden Sie Ihre aufrüstbaren Autowaffen, um sie dazu zu bringen, in den Staub zu beißen! In diesem actiongeladenen Rennerlebnis müssen Sie über 25 einzigartige Missionen in der ganzen Stadt erfüllen und alles zerstören, was Ihnen in den Weg kommt, ohne dabei erwischt zu werden. Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Power-Up einsammeln, das Sie sehen, um coole Boosts wie Explosionen zu finden. Und vergessen Sie nicht, mit dem Geld, das Sie im sicheren Haus verdient haben, neue Fahrzeuge und Upgrades freizuschalten! Hast du das Zeug zum besten Rennfahrer der Stadt? Burnin' Rubber Crash n' Burn wurde im Januar 2022 von XFormGames entwickelt. Sie sind das Team hinter den fantastischen Renn- und Plattformspielen: Hydro-Storm-2 und Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, Rally-Point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! und Burnin' Rubber 5 XSSie können Burnin' Rubber Crash n' Burn kostenlos auf Poki spielen. Burnin' Rubber Crash n' Burn ist derzeit nur auf Ihrem Desktop-Computer spielbar.

