Rally Point 2 ist ein 3D-Autorennspiel, in dem Sie auf verschiedenen Rennstrecken auf der ganzen Welt um den ersten Platz kämpfen müssen. In diesem Spiel können Sie testen, wie gut Sie auf extremen Strecken fahren. Städte, Wüsten, Straßen, was auch immer! Geben Sie Vollgas und erzielen Sie innerhalb eines Zeitlimits die schnellsten Ergebnisse. Nutzen Sie Ihre Lenkfähigkeiten, driften Sie durch Straßenkurven und beschleunigen Sie alles mit Ihrem Nitro-Boost. Aber überhitzen Sie Ihren Motor nicht, da dies zu einem Kurzschluss Ihres Autos führt! Durch das Erreichen von Zeitrekorden erhalten Sie Zugriff auf neue Fahrzeuge, neue Strecken und Anpassungsoptionen. Fahren Sie also mit Ihrem Lieblingsauto bis zur Ziellinie! Lenken – WASD oder Pfeiltasten, Zurücksetzen – RPause – Esc oder PNitro – Leertaste oder ZDrift – Linksverschiebung oder XRally. Punkt 2 wurde von XFormGames erstellt. Sie haben andere Geschicklichkeitsspiele auf Poki: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-Storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-Point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! und Burnin' Rubber 5 XSSie können Rally Point 2 kostenlos auf Poki spielen. Rally Point 2 ist nur auf Ihrem Desktop-Computer spielbar.

Website: poki.com

