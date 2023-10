Ninja Mouse ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem du eine niedliche Maus bist, die nach Nahrung sucht. Infiltrieren Sie Häuser und finden Sie Käse, indem Sie Schränke, Schubladen, Schränke, Sofas, Safes und so ziemlich alles durchsuchen, mit dem Sie interagieren können! Es gibt Sprungrätsel, Hindernisse, Fallen und vor allem clevere Katzen, die darauf warten, Sie auf frischer Tat zu ertappen. Vermeiden Sie ihre Blicke, planen Sie Ihre Bewegungen gut und schlagen Sie zu, wann immer niemand hinsieht. Wenn Sie nicht an einer Katze vorbeischleichen können, springen Sie und treten Sie auf ihren Kopf, um sie zu entwaffnen. Versuchen Sie, so viele Sterne wie möglich zu sammeln, denn wenn Sie alle 150 erreichen, wird ein besonderer Bonuslevel freigeschaltet, und diese Überraschung wird Ihnen gefallen. Und vergessen Sie nicht: Sie können ein Level überspringen, wenn Sie nicht weiterkommen. Sind Sie in der Lage, jeden Stern und jedes Stück Käse einzusammeln? Nach links/rechts bewegen – A/D oder Pfeiltasten. Springen – W oder Pfeil nach oben. Interagieren – ENinja Mouse wurde von 7Spot Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 und Truck Loader 5Sie können Ninja Mouse kostenlos auf Poki spielen. Ninja Mouse kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

