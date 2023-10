Moving Truck: Construction ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie die Habseligkeiten Ihrer Kunden rechtzeitig in ihr neues Haus bringen, ohne etwas zu beschädigen. Steuern Sie Ihren LKW über tückische Pfade mit Unebenheiten und Hindernissen. Sie werden auf Schwierigkeiten wie einfache Schlaglöcher stoßen, aber auch auf anspruchsvollere wie riesige Räder, die gegen den Uhrzeigersinn fahren und über die Sie fahren müssen. Vermeiden Sie Schäden an Ihrer Ladung, da Ihnen sonst Ihre Einnahmen entgehen. Und Sie können mit dem Geld, das Sie verdient haben, viele tolle Artikel kaufen, wie zum Beispiel eine neue Lackierung, Auto-Skins, Anhänger, neue Räder und vieles mehr! Vergessen Sie nicht, Nitro zu verwenden, um Ihre Punktzahl zu maximieren! Nach links/rechts bewegen – A/D oder Pfeiltasten nach links und rechts. Beschleunigen – W oder Pfeil nach oben. „Moving Truck: Construction“ wurde von 7Spot Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, und Truck Loader 5Sie können Moving Truck: Construction kostenlos auf Poki spielen.Moving Truck: Construction kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

