Kiwi Clicker ist ein Idle-Clicker-Spiel, bei dem Sie ein Startup leiten, das Kiwivögel produziert. Verwandeln Sie Ihr Unternehmen aus dem Nichts in ein geschäftiges Kiwi-Imperium! Klicken oder tippen Sie einfach auf die große Kiwi auf Ihrem Bildschirm, um dem Produktionszyklus eine neue Kiwi hinzuzufügen. Ihre Kiwis werden verpackt und in großen Mengen verkauft. Verwenden Sie die Schaltfläche „Verpacken“ auf der linken Seite, um Kiwis zu verpacken und zu verkaufen, um „Koins“ zu generieren. Sie können Münzen für Upgrades ausgeben, um die Geschwindigkeit und Effizienz Ihrer Kiwiproduktion zu steigern. Vergessen Sie nicht: Je mehr Upgrades Sie freischalten, desto schneller wächst Ihr Kiwi-Imperium! Beachten Sie außerdem, dass jedes Mal, wenn Sie ein Level aufsteigen, der König aufgefordert wird, Ihren Arbeitsplatz anzugreifen. Tippen Sie wiederholt auf den König und seine Diener, um sie zu besiegen und Bonusmünzen zu verdienen. Nachdem Sie nun die Grundlagen kennen, können Sie mit der Produktion beginnen! Wie viel Geld können Sie mit Kiwi Clicker verdienen? Klicken oder tippen Sie einfach auf die große Kiwi auf Ihrem Bildschirm, um dem Produktionszyklus eine neue Kiwi hinzuzufügen. Verwenden Sie die Schaltfläche „Verpacken“ auf der linken Seite, um Kiwis zu verpacken und zu verkaufen, um „Koins“ zu generieren. Wenn der König gerufen wird, klicken Sie wiederholt auf ihn und seine Schergen, um sie zu besiegen. Kiwi Clicker wurde von Tobspr, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Deutschland, entwickelt. Spielen Sie ihr anderes legendäres .io-Spiel auf Poki: SchoolBreak.io. Sie können Kiwi Clicker kostenlos auf Poki spielen. Kiwi Clicker ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Kiwi Clicker verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.