Retro Bowl ist ein American-Football-Spiel, das von New Star Games entwickelt wurde. Sind Sie bereit, Ihr Traumteam zum Sieg zu führen? Seien Sie der Chef Ihrer NFL-Franchise, erweitern Sie Ihren Kader, kümmern Sie sich um Ihre Pressepflichten, um Ihr Team und Ihre Fans zufrieden zu stellen. Die endlosen Möglichkeiten, Ihr Team und Ihre Strategie anzupassen, stellen sicher, dass das Spiel nie eintönig oder langweilig wird. Sie können sogar den Namen, das Trikot oder den Standort jedes Spielers bearbeiten! Mit Hilfe der freien Agentur können Sie Ihr Team ganz einfach nach Ihren Wünschen verbessern oder umbauen. Retro Bowl bietet die perfekte Mischung aus Kontrolle und Autoplay, sodass Sie dieses herrliche Teammanagementspiel im Retro-Stil nicht aus der Hand legen können! Können Sie die Prüfung bestehen und Ihr Team bis zum ultimativen Preis führen? Retro Bowl kann auf Ihrem PC gespielt werden. Und seit dem Update 2021 von Retro Bowl kann es im Internet mit Ihrem Mobiltelefon und Tablet gespielt werden! Navigieren – Maus / Trackpad Auswählen – LMBRetro Bowl wurde von New Star Games Ltd. erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Retro Bowl kann online und gespielt werden offline! Ja, Retro Bowl kann mit Ihrem Mobilgerät auf Poki gespielt werden! Im Retro Bowl spielen Sie in der Offensive und nicht in der Verteidigung. Dies bedeutet nicht nur, dass der Aufbau einer guten Offensive wichtiger ist als der Aufbau einer guten Verteidigung, sondern auch, dass keine einzelne Verteidigungsposition wichtiger ist als jede andere Verteidigungsposition. Klicken Sie auf den blauen Kreis unter dem Spieler. Während Sie laufen, können Sie sich tatsächlich mit einer Wischgeste auf und ab bewegen. Sie können im Retro Bowl das Team wechseln. Wenn Sie im Retro Bowl das Team wechseln, können Sie davon ausgehen, dass das Team, zu dem Sie wechseln, genauso schlecht in Form ist wie das Team, mit dem Sie Ihre Karriere begonnen haben, unabhängig von den angezeigten Bewertungen dieses Teams. Die Gehaltsobergrenze im Retro Bowl beginnt bei 200 Millionen US-Dollar! Der sicherste Weg, Retro Bowl und andere Spiele mit Ihren Freunden auf Poki.no zu spielen. Sie können Retro Bowl hier auf Poki auf Ihrem Computer, Mobiltelefon und Tablet spielen.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Retro Bowl verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.