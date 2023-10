Toasterball

Haben Sie das Zeug zum Champion-Toaster? Schnappen Sie sich einen Freund und treten Sie in diesem skurrilen Spiel gegeneinander an. Halten Sie die Tasten an Ihrem Toaster gedrückt, um ihn höher fliegen zu lassen. Tun Sie, was nötig ist, um herumzuspringen und sicherzustellen, dass der Ball im gegnerischen Tor landet!! Kontrollen: AD – Spieler 1 Links-/Rechtspfeile – Spieler 2

