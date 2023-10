The Fancy Pants Adventures: World 3 ist ein episches Abenteuer-Plattformspiel, das von Brad Borne entwickelt wurde. Im dritten Kapitel dieser legendären Serie begeben Sie sich auf ein selbst erstelltes, handgezeichnetes Abenteuer, um dem König zu helfen. Wütende Badewannenpiraten haben die Badewanne übernommen. Jetzt müssen Sie zurückbekommen, was Ihnen rechtmäßig gehört. Interagiere mit verschiedenen Gegenständen, um Geheimnisse aufzudecken und Spinnen zu besiegen. Erkunden Sie die bezaubernden Karten, um Geheimnisse, versteckte Level, Erfolge, Kostüme und vieles mehr zu finden! Es ist schwer, von den atemberaubenden handgezeichneten Kunstwerken, den zufriedenstellenden Animationen und dem guten Sinn für Humor in Fancy Pants Adventures nicht überrascht zu sein. Los geht's, zieh deine schicke Hose an und mach dich an die Arbeit! Bewegen – Pfeiltasten links/rechts Springen – S Interagieren – Pfeiltaste nach oben Ente – Pfeiltaste nach unten Pause – Leertaste The Fancy Pants Adventures: World 3 wurde von Brad Borne erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen legendären Spiele auf Poki an: Fancy Pants und Fancy Pants 2.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fancy Pants 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.