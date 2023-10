Cat Room Blast ist ein lässiges Puzzlespiel von Volkan Turan. Helfen Sie unserer entzückenden Katze, ihre Wohnung in Ordnung zu bringen, indem Sie verschiedene Rätsel mit zufriedenstellenden Animationen lösen. Sie können damit beginnen, neue Tapeten und Fliesen anzubringen, bald werden Sie neue Möbel kaufen und sogar neue Böden in der Wohnung verlegen! Cat Room Blast ist eine erfrischende Interpretation des klassischen 3-Gewinnt-Erlebnisses und verbindet auf intelligente Weise das Genre der Heimdekoration mit Puzzlespielen. Probieren Sie es selbst aus, wir versprechen Ihnen, dass Sie in diesem Katzenzimmer viel Spaß haben werden. Wählen Sie mit der linken Maustaste oder dem Finger ein Puzzleteil aus. Cat Room Blast wurde von Volkan Turan erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

