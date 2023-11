Arghhhh Kumpel! Hast du das Zeug dazu, der letzte Pirat zu sein, der noch übrig ist? Erkunden Sie die Karibik, um Ihre Feinde zu besiegen, und setzen Sie Ihre Suche in diesem Schwertkampf-Thriller fort. Aber achten Sie auf! Jedes neue Dorf wird seinen eigenen Piratentyp mit eigenen Kräften und Fähigkeiten haben. Schlage, blocke und renne, um in diesem actiongeladenen Piratenabenteuer deine Feinde und die offenen Meere zu erobern. Kontrollen: WASD – bewegen Maus – schau dich um Linksklick-Angriff Rechtsklick – Blockieren Leertaste – springen Schicht – Sprint Q – rollen C – ducken L – Maus sperren/entsperren

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit War of Caribbean Pirates verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.