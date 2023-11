Supergun ist ein Weltraumspiel, in dem Sie in einem Raumschiff durch den Weltraum fliegen und dabei allen Meteoriten und anderen Objekten ausweichen, die Ihnen im Weg stehen. Was auch immer Sie tun, vermeiden Sie die roten Quadrate! Kontrollieren Sie Ihr Raumschiff und Ihr Ziel, Ihr Schiff sicher durch den Weltraum zu führen. Ihr Schiff bewegt und schießt automatisch, Sie steuern lediglich Ihre Bewegungen nach links und rechts. Es hört sich vielleicht einfach an, aber Ihr Schiff wird schnell schneller! Versuchen Sie, Ihren Highscore Runde für Runde zu übertreffen. Pfeile links/rechts – steuernSupergun wurde von Aron Sommer erstellt. Er schuf auch die ähnlichen Filme Eagle Ride und Angry Zombie.

Website: poki.com

