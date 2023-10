Demolition Derby Crash Racing ist ein Online-Rennspiel von Destruction Crew. In diesem Spiel müssen Sie in einer Arena mit schnellen Rennwagen überleben, indem Sie die anderen Autos zerstören. Wählen Sie Ihr Muscle-Car und starten Sie Rennen in verschiedenen Modi und zerstören Sie alle Autos auf Ihrem Weg. Das Spiel bietet mehrere Strecken, Events, Modi und Autos, die Sie freischalten können. Vermeiden Sie unbedingt die mit hoher Geschwindigkeit ankommenden Autos, die zu einem Autounfall führen könnten. Das Spiel verfügt über eine realistische Crash-Physik-Engine, die dafür sorgt, dass das Zerstören anderer Autos noch besser aussieht und sich noch besser anfühlt. Kaufen Sie neue Autos oder rüsten Sie Ihr Auto in der Garage auf. Verbessere den Motor, die Panzerung, die Bremsen und mehr! Probieren Sie den neuen Endlosmodus aus, überleben Sie so lange wie möglich in der Arena und stellen Sie einen neuen Highscore auf! Fahre Rennen, weiche deinen Gegnern aus, stoße zusammen und besiege sie, um der ultimative Demolition Derby Crash Racing-Champion zu werden. WASD – bewegen Leertaste – nitroEsc – MenüDemolition Derby Crash Racing wurde von Destruction Crew mit Sitz in den Niederlanden entwickelt. Sie haben auch Rocket Soccer Derby entwickelt, das jetzt auf Poki verfügbar ist.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Demolition Derby Crash Racing verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.