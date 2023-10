School Bus Demolition Derby ist ein 3D-Zerstörungs-Derby-Simulator mit dem gewissen Etwas. Wählen Sie einen der vielen Schulbusse und nehmen Sie an verschiedenen Demolition-Derby-Events auf der ganzen Welt teil. Schalten Sie mit der Währung, die Sie durch die Zerstörung anderer Fahrzeuge verdient haben, Upgrades, neue Motoren und Lackierungen frei. Die Physik in diesem Spiel ist sehr realistisch. Versuchen Sie also, auf die Seiten der anderen Busse zu zielen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Bist du bereit, deine Gegner zu schulen? Fahren – WASD-TastenNitro – LeertasteSchool Bus Demolition Derby wurde von Destruction Crew erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Rocket Soccer Derby und Demolition Derby Crash Racing auf Poki an!

