Make It Meme ist ein lustiges Spiel, bei dem Sie online Memes mit Ihren Freunden oder echten Spielern erstellen und bewerten. Erstellen Sie einfach eine Lobby oder treten Sie ihr bei und warten Sie, bis andere Spieler beitreten. Sobald das Spiel beginnt, erhält jeder Spieler ein zufälliges Meme und muss sich innerhalb der vorgegebenen Zeit eine lustige Bildunterschrift einfallen lassen. Anschließend hat jeder Spieler 15 Sekunden Zeit, diese Meme-Kreationen zu bewerten. Schließlich gewinnt das Meme mit den meisten Punkten die Runde. Es stehen drei Spielmodi zur Auswahl: Normal, Gleiches Meme und Entspannt. Wählen Sie den Modus, in dem Sie am besten sind, und zeigen Sie allen Ihre lustige Seite! Vergessen Sie nicht, Ihre Lieblingsmemes herunterzuladen und mit Ihren Freunden zu teilen! Meme Buddy ist eine Schaltfläche, mit der Sie Ihrem Lieblingsmeme Ihre Liebe zeigen und sein Meme Buddy werden können! Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie die Hälfte der Punkte Ihres Buddy-Memes als Bonus. Es stehen drei Spielmodi zur Auswahl: Normal, Gleiches Meme und Entspannt. Klicken Sie mit der linken Maustaste oder tippen Sie mit dem Finger, um einen Text auszuwählen Feld aus und geben Sie Ihre Beschriftungen ein. Wenn Sie an der Reihe sind, abzustimmen, verwenden Sie die rote Schaltfläche, um positiv zu stimmen, die blaue Schaltfläche, um abzustimmen, oder die Schaltfläche „Meh“, um keine Bewertung abzugeben. Make It Meme wird von Prealpha erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Make It Meme kostenlos auf Poki spielen. Make It Meme kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

