In Up Together ist es Ihr Ziel, ganz nach oben zu springen! Suchen Sie sich Ihr Lieblingsobst oder -gemüse aus, wählen Sie einen schönen Namen und begeben Sie sich auf ein Parkour-Abenteuer. Treten Sie auf blaue Blöcke, um die Geschwindigkeit zu steigern, und springen Sie besonders weit, aber meiden Sie die roten Blöcke! Je höher du kommst, desto besser wird dein Platz auf der Bestenliste sein. Versuche also, so weit wie möglich zu kommen. Und halten Sie die Augen offen, vielleicht verbergen sich einige Geheimnisse ... Haben Sie die Parkour-Fähigkeiten, um an die Spitze von „Up Together“ zu gelangen?

Website: poki.com

