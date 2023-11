Mekorama ist ein 3D-Puzzlespiel, in dem Sie Ihrem kleinen Freund helfen müssen, jedes der vielen atemberaubenden Level zu meistern! Sie und Ihr Roboterkumpel müssen die vor Ihnen liegenden Herausforderungen mit etwas Querdenken meistern, um diese schwierigen Levels zu meistern! Jedes Puzzle ist vollständig in 3D gehalten, Sie müssen also ständig den Kamerawinkel ändern, um herauszufinden, wohin Sie als nächstes gehen müssen! Sammle die Sterne in jedem Puzzle, um sie wirklich zu vervollständigen! Sie können auch Ihre eigenen Rätsel oder Spiellevel erstellen, die von einigen Rätselmeistern erstellt wurden! Mal sehen, wie wach du bist!

Website: poki.com

