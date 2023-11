Cubies ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie den Cubies in jedem Level helfen müssen, alle ihre Jungen einzusammeln und die Ziellinie zu erreichen! In jedem Level gibt es neue Hindernisse und Features, die das Sammeln aller Würfel etwas schwieriger machen, aber auf jeden Fall mehr Spaß machen! Es gibt Aufzüge, unsichtbare Wege, verschwindende Blöcke und vieles mehr, das Sie entdecken können! Wenn Sie jemals das Gefühl haben, ein wenig konkurrenzfähig zu sein, springen Sie in den 1-gegen-1-Modus, in dem Sie Ihren Freund herausfordern können, um herauszufinden, wer die meiste Fläche in der Arena beanspruchen kann! Kannst du sie alle sammeln?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cubies verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.