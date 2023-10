Extreme Car Parking ist ein Geschicklichkeitsspiel zum Parken von Fahrzeugen, bei dem Sie verschiedene Arten von Autos unter schwierigen Bedingungen parken müssen. Beweisen Sie, dass Sie ein erfahrener Fahrer im Extremparken sind! In jedem Level triffst du auf der Straße auf eine Reihe von Hindernissen. Es gibt orangefarbene Kegel, Barrieren und andere Fahrzeuge, die es zu meiden gilt. Sehen Sie, wie schnell Sie auf dem Parkplatz anhalten können! Das rote Auto muss an der durch die gelbe Markierung gekennzeichneten Stelle geparkt werden. Sie müssen das Auto vorsichtig durch das Gebiet fahren und einen Unfall vermeiden, sonst müssen Sie das Level neu starten. Je schneller Sie das Level abschließen, desto mehr Sterne verdienen Sie. Vergleichen Sie Ihre Punkte und Parkfähigkeiten mit Ihren Freunden und haben Sie doppelt so viel Spaß! Das rote Auto muss an der durch die gelbe Markierung markierten Stelle geparkt werden. Sie müssen das Auto vorsichtig durch das Gebiet fahren und einen Unfall vermeiden, sonst müssen Sie das Level neu starten. Je schneller Sie das Level abschließen, desto mehr Sterne verdienen Sie.Auto bewegen – PfeiltastenExtreme Car Parking wurde im Juli 2017 von QKY Games erstellt.Extreme Car Parking ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon auf Poki kostenlos spielbar: Extreme Car Parken!

Website: poki.com

