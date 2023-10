Bonk ist ein Multiplayer-Physikspiel für bis zu acht Spieler gleichzeitig. Schieben Sie Ihre Gegner vom Rand des Levels, der letzte Mann, der noch übrig ist, gewinnt! Kämpfe gegen deine Freunde oder irgendjemanden von überall auf der Welt in Last-Man-Standing- oder Team-Matches. Bonk.io ist ein Strategie- und Geschicklichkeitsspiel. Positionieren Sie sich sorgfältig, und das Ausweichen vor einer drohenden Kollision kann genauso effektiv sein wie das Aufprallen auf Ihre Feinde! Verwenden Sie die Pfeiltasten, um sich zu bewegen, und halten Sie X gedrückt, um sich schwerer zu machen. Wenn Sie schwer sind, haben Sie viel mehr Schwung, sodass Sie Ihre Feinde viel weiter einschlagen können und es Ihnen viel schwerer fällt, Sie herumzustoßen. Aber Sie werden auch viel weniger wendig sein! Verwenden Sie den Level-Editor im Spiel, um ganz einfach Ihre eigenen Karten zu erstellen und dann darauf zu spielen! Spielen Sie auf Hunderten Millionen benutzerdefinierten Karten, die von der Community erstellt wurden, und laden Sie Ihre eigenen hoch, damit andere darauf spielen können. Nutzen Sie die Schnellspielfunktion, um schnell in ein Spiel einzusteigen, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Spiele und richten Sie es nach Ihren Wünschen ein. Bonkio wird ständig mit neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert, schauen Sie also regelmäßig vorbei! Und vor allem: Viel Spaß!

Website: bonk.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit bonk.io verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.