WeTransfer ist ein internetbasierter Computer-Dateiübertragungsdienst mit Sitz in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 2009 in Amsterdam von Rinke Visser, Bas Beerens und Nalden gegründet. Im Oktober 2018 hat WeTransfer seine App unter dem Namen „Collect by WeTransfer“ neu aufgelegt. Im Mai 2020 verbot Indien die WeTransfer-App aus Sicherheitsgründen.

Website: wetransfer.com

