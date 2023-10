Overstock.com, Inc. ist ein amerikanischer Internet-Einzelhändler mit Hauptsitz in Midvale, Utah, in der Nähe von Salt Lake City. 1997 gründete Robert Brazell D2: Discounts Direct. Zwei Jahre später wurde es an Patrick M. Byrne verkauft, der es in Overstock.com umbenannte. Das Unternehmen verkaufte zunächst ausschließlich überschüssige und zurückgegebene Waren auf einem Online-E-Commerce-Marktplatz und liquidierte die Lagerbestände von mindestens 18 gescheiterten Dotcom-Unternehmen zu Preisen, die unter den Großhandelspreisen lagen. Das Unternehmen verkauft weiterhin Wohnaccessoires, Möbel, Bettwäsche und viele andere Waren, bei denen es sich um Restposten handelt; Es werden jedoch auch neue Waren verkauft. Im Mai 2002 führte Overstock einen Börsengang zu einem Preis von 13 US-Dollar pro Aktie durch; Darüber hinaus erzielte das Unternehmen, nachdem es in einigen ersten Quartalen erhebliches Wachstum und Gewinne erzielt hatte, im Jahr 2009 einen Gewinn von 7,7 Millionen US-Dollar und meldete 2010 sein erstes Milliardenjahr. Das Unternehmen begann Anfang 2011 mit der Umbenennung in „O.co“. Vereinfachte und vereinheitlichte seine internationalen Aktivitäten, brach diese Bemühungen jedoch einige Monate später ab und verwies auf die Verwirrung der Verbraucher über den neuen Namen.

Website: overstock.com

