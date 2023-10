Talkdesk ist ein cloudbasierter Unicorn-Contact-Center-, Unified-Communications- und Softwareanbieter für künstliche Intelligenz, der 2011 in Portugal gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, mit Niederlassungen in London, Lissabon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro und Porto.

Website: mytalkdesk.com

