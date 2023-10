Grammarly ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen, das die gleichnamige Software entwickelt, ein digitales Schreibwerkzeug für die englische Sprache, das künstliche Intelligenz und Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt. Durch maschinelles Lernen und Deep-Learning-Algorithmen bietet das Produkt von Grammarly Grammatikprüfung, Rechtschreibprüfung und Plagiatserkennung sowie Vorschläge zu Klarheit, Prägnanz, Wortschatz, Übermittlungsstil und Tonfall. Die Software wurde erstmals im Juli 2009 in Kiew, Ukraine, veröffentlicht . Grammarly hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in Kiew, New York City und Vancouver.

Website: grammarly.com

