Starbucks Corporation ist eine amerikanische multinationale Kette von Kaffeehäusern und Röstereien mit Hauptsitz in Seattle, Washington. Als weltweit größte Kaffeehauskette gilt Starbucks als Hauptvertreter der zweiten Welle der Kaffeekultur in den USA. Seit Anfang 2020 betreibt das Unternehmen weltweit über 30.000 Standorte in mehr als 70 Ländern. Starbucks-Standorte servieren heiße und kalte Getränke, Vollbohnenkaffee, mikrogemahlenen Instantkaffee namens VIA, Espresso, Caffe Latte, Voll- und Loseblatt-Tees einschließlich Teavana-Teeprodukten, Evolution Fresh-Säfte, Frappuccino-Getränke, La Boulange-Gebäck und Snacks einschließlich Artikel wie Chips und Cracker; Einige Angebote (einschließlich der jährlichen Markteinführung des Pumpkin Spice Latte im Herbst) sind saisonabhängig oder lokalspezifisch. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Starbucks Center wurde 1971 von Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker am Pike Place Market in Seattle gegründet. Anfang der 1980er Jahre verkauften sie das Unternehmen an Howard Schultz, der nach einer Geschäftsreise nach Mailand, Italien, beschloss, aus dem Kaffeebohnenladen einen Coffeeshop mit Espressogetränken zu machen. Schultz‘ erste Amtszeit als Geschäftsführer von 1986 bis 2000 führte zu einer aggressiven Expansion des Franchise, zunächst in Seattle, dann an der gesamten Westküste der USA. Trotz eines anfänglichen wirtschaftlichen Abschwungs mit der Expansion in den Mittleren Westen und nach British Columbia erlebte das Unternehmen mit seinem Eintritt in Kalifornien in den frühen 1990er Jahren durch eine Reihe von vielbeachteten Kaffeekriegen einen wiederbelebten Wohlstand. Nachfolger von Schultz wurde Orin Smith, der das Unternehmen fünf Jahre lang leitete, Starbucks als großen Akteur im Fair-Trade-Kaffee positionierte und den Umsatz auf 5 Milliarden US-Dollar steigerte. Jim Donald fungierte von 2005 bis 2008 als Vorstandsvorsitzender und orchestrierte eine umfangreiche Gewinnsteigerung. Schultz kehrte mitten in der Finanzkrise 2008 als CEO zurück und verbrachte das folgende Jahrzehnt damit, seinen Marktanteil auszubauen, sein Angebot zu erweitern und sich neu auf die soziale Verantwortung von Unternehmen auszurichten. Kevin Johnson übernahm 2017 die Nachfolge von Schultz und fungiert weiterhin als Geschäftsführer des Unternehmens. Viele Geschäfte verkaufen vorverpackte Lebensmittel, Gebäck, warme und kalte Sandwiches sowie Trinkgeschirr, einschließlich Tassen und Becher. Es gibt auch mehrere ausgewählte „Starbucks Evenings“-Lokale, die Bier, Wein und Vorspeisen anbieten. Kaffee, Eis und kalte Kaffeegetränke der Marke Starbucks werden auch in Lebensmittelgeschäften in den USA und anderen Ländern verkauft. Im Jahr 2010 startete das Unternehmen sein Starbucks Reserve-Programm für Single-Origin-Kaffees und High-End-Coffeeshops. Es war geplant, bis Ende 2017 1.000 Reserve-Coffeeshops zu eröffnen. Starbucks betreibt im Rahmen des Programms sechs Röstereien mit Verkostungsräumen und 43 Kaffeebars. Die neueste Rösterei wurde im November 2019 an der Magnificent Mile in Chicago eröffnet und ist die größte Starbucks-Filiale der Welt. Das Unternehmen hat erhebliche und anhaltende Kritik an seinen Geschäftspraktiken, Unternehmensangelegenheiten und seiner Rolle in der Gesellschaft erhalten. Umgekehrt hat das Franchise zu einer erheblichen Markentreue, Marktanteilen und Unternehmenswert geführt.

Website: starbucks.com

