Vudu ist ein amerikanischer digitaler Videoshop und Streaming-Dienst im Besitz von Fandango Media, einer Tochtergesellschaft von NBCUniversal. Das Unternehmen bietet den transaktionalen Video-on-Demand-Verleih und den digitalen Kauf von Filmen sowie die Integration mit digitalen Schließfachdiensten zum Streamen digitaler Kopien von Filmen an, die als Heimvideo im Einzelhandel gekauft wurden. Der Dienst konzentrierte sich zunächst auf einen digitalen Mediaplayer namens Vudu Box. Im Jahr 2010 begann das Unternehmen, sein Hardware-Geschäft aufzugeben und sich auf die Integration seines Dienstes und der zugehörigen App-Plattform in Geräte von Drittanbietern wie Fernseher und Blu-ray-Disc-Player zu konzentrieren. Seitdem bietet das Unternehmen seine Dienste online, über mobile Apps und auf Geräten wie digitalen Mediaplayern und Smart-TVs an. Im Jahr 2010 wurde Vudu an Walmart verkauft. Im Jahr 2020 erwarb Fandango Media Vudu für einen nicht genannten Betrag.

Website: vudu.com

