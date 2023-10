NIKE, Inc. () ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen, das sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung sowie der weltweiten Vermarktung und dem Verkauf von Schuhen, Bekleidung, Ausrüstung, Accessoires und Dienstleistungen beschäftigt. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in der Nähe von Beaverton, Oregon, im Großraum Portland. Es ist der weltweit größte Anbieter von Sportschuhen und -bekleidung sowie ein bedeutender Hersteller von Sportgeräten und erzielte im Geschäftsjahr 2020 (das am 31. Mai 2020 endete) einen Umsatz von über 37,4 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 waren weltweit mehr als 75.400 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2020 wurde allein die Marke mit über 32 Milliarden US-Dollar bewertet und ist damit die wertvollste Marke unter den Sportunternehmen. Zuvor hatte die Marke Nike im Jahr 2017 einen Wert von 29,6 Milliarden US-Dollar. Nike belegte Platz 89 in der Fortune 500-Liste 2018 der größten US-amerikanischen Unternehmen nach Gesamtumsatz. Das Unternehmen wurde am 25. Januar 1964 als Blue Ribbon Sports von Bill Bowerman und Phil Knight gegründet und hieß offiziell Nike, Inc. am 30. Mai 1971. Das Unternehmen hat seinen Namen von Nike, der griechischen Siegesgöttin. Nike vermarktet seine Produkte unter seiner eigenen Marke sowie unter Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 und Tochtergesellschaften wie Brand Jordan, und Converse. Nike besaß von 1995 bis 2008 auch Bauer Hockey (später in Nike Bauer umbenannt) und besaß zuvor Cole Haan, Umbro und Hurley International. Neben der Herstellung von Sportbekleidung und -ausrüstung betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte unter dem Namen Niketown. Nike sponsert viele hochkarätige Sportler und Sportteams auf der ganzen Welt mit den bekannten Markenzeichen „Just Do It“ und dem Swoosh-Logo.

Website: nike.com

