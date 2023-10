Das nächste Web TNW ist eine Website und jährliche Konferenzreihe mit Schwerpunkt auf neuen Technologien und Start-up-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen Next Web wurde 2006 von den Mitbegründern Boris Veldhuijzen van Zanten und Patrick de Laive in Amsterdam, Niederlande, gegründet und 2009 wurde eine gleichnamige Technologie-News-Website gestartet.

Website: thenextweb.com

