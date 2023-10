Chartbeat ist ein Technologieunternehmen, das Daten und Analysen für globale Verlage bereitstellt. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City, USA. Das Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen integriert Code in die Websites von Verlagen, Medienunternehmen und Nachrichtenorganisationen, um Benutzer zu verfolgen und so das Publikumsengagement und Loyalitätskennzahlen zu monetarisieren, damit sie Entscheidungen über die Inhalte treffen können, die auf ihren Websites veröffentlicht und beworben werden sollen . Im August 2010 wurde das Unternehmen als eigenständige Einheit von Betaworks abgespalten. Chartbeat wurde als Alternative zu Google Analytics für Echtzeitdaten sowohl gelobt als auch kritisiert.

Website: chartbeat.com

