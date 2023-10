Nextcloud ist eine Suite von Client-Server-Software zum Erstellen und Verwenden von Datei-Hosting-Diensten. Nextcloud ist kostenlos und Open Source, das heißt, jeder darf es auf seinen eigenen privaten Servergeräten installieren und betreiben. Die Nextcloud-Anwendung ähnelt funktional Dropbox, Office 365 oder Google Drive, kann jedoch auf lokalen Heimcomputern oder für das Hosting von Dateispeichern außerhalb des Unternehmens verwendet werden. Die Office-Funktionalität ist auf x86/x64-basierte Server beschränkt, da OnlyOffice keine ARM-Prozessoren unterstützt. Im Gegensatz zu proprietären Diensten ermöglicht die offene Architektur den Benutzern die volle Kontrolle über ihre Daten. Der ursprüngliche ownCloud-Entwickler Frank Karlitschek hat ownCloud abgespalten und Nextcloud erstellt, das von Karlitschek und anderen Mitgliedern des ursprünglichen ownCloud-Teams weiterhin aktiv weiterentwickelt wird. Am 17. Januar 2020 wurde in Berlin die Version 18 unter dem Produktnamen Nextcloud Hub vorgestellt. Erstmals wurde hier ein Office-Paket (hier OnlyOffice) direkt integriert und Nextcloud kündigte als Ziel die direkte Konkurrenz zu Microsoft Office 365 und Google Docs an. Darüber hinaus wurde zu diesem Zeitpunkt eine Partnerschaft mit Ionos bekannt gegeben.

Website: nextcloud.org

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Nextcloud verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.