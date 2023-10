Blogger ist ein Blog-Veröffentlichungsdienst, der Mehrbenutzer-Blogs mit zeitgestempelten Einträgen ermöglicht. Es wurde von Pyra Labs entwickelt, das 2003 von Google aufgekauft wurde. Die Blogs werden von Google gehostet und in der Regel über eine Subdomain von blogspot.com aufgerufen. Blogs können auch von einer benutzerdefinierten Domain des Benutzers (wie www.example.com) bereitgestellt werden, indem DNS-Funktionen verwendet werden, um eine Domain an die Server von Google weiterzuleiten. Ein Benutzer kann bis zu 100 Blogs pro Konto haben. Bis zum 1. Mai 2010 erlaubte Blogger Benutzern auch, Blogs über FTP auf ihrem eigenen Webhosting-Server zu veröffentlichen. Alle diese Blogs mussten so geändert werden, dass sie entweder eine Blogspot.com-Subdomain verwenden oder ihre eigene Domain über DNS auf die Server von Google verweisen.

Website: blogger.com

