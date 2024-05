Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

BDRCloud ist eine umfassende und kostengünstige Cloud-Backup- und Wiederherstellungssoftware zum Schutz von Daten über SaaS-Anwendungen (Microsoft 365, Google Workspace), Server (Windows, Linux), Anwendungen und Datenbanken (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) hinweg Endpunkte (Windows, Mac). * Direct to Cloud Backup Services: BDRCloud ermöglicht die direkte Übertragung von Daten in die Cloud. Mit den Direct-to-Cloud-Backup-Lösungen von BDRCloud für Server, Endpunkte, Microsoft 365, Google Workspace und Anwendungen/Datenbanken können Sie Ihre Daten nahtlos schützen. * Cloud-Disaster-Recovery: Stellen Sie die Geschäftskontinuität mit der Cloud-Disaster-Recovery von BDRCloud sicher und bieten Sie in Krisenzeiten ein robustes Sicherheitsnetz für die kritischen Daten Ihrer Kunden. BDRCloud gewährleistet eine sichere und effiziente Wiederherstellung, minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet die Geschäftskontinuität. * Infrastrukturfreier Ansatz: BDRCloud macht eine lokale Infrastruktur überflüssig und eliminiert die Herausforderungen, die mit der Wartung physischer Backup-Server und Speichersysteme verbunden sind. Der infrastrukturfreie Ansatz stellt sicher, dass sich Unternehmen und MSPs auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Dienste für ihre Kunden konzentrieren können, ohne durch die Einschränkungen herkömmlicher Backup-Setups belastet zu werden. * Schnelles Client-Onboarding: Starten Sie Ihre Backup-Dienste schnell und mühelos als MSP mit der Direct-to-Cloud-Lösung von BDRCloud. Vereinfachen Sie Ihren Onboarding-Prozess für eine schnelle Einführung und sorgen Sie für eine reibungslose und unkomplizierte Bereitstellung von Backup-Services für Ihre Kunden.

