SkyKick ist eine Cloud-Management-Plattform, die IT-Dienstleistern dabei hilft, erfolgreichere Cloud-Geschäfte aufzubauen. Unsere SaaS-Produkte und -Plattform sind darauf ausgelegt, die Automatisierung von IT-Workflows in der Cloud einfach und effizient zu gestalten. Cloud Manager – Automatisieren, verwalten und sichern Sie Ihren Cloud-Helpdesk Ein einziger Bereich für die sichere und effiziente Verwaltung von Kunden über Microsoft 365 und Cross-SaaS-Cloud-Anwendungen hinweg. Die Helpdesk-Automatisierung hilft MSPs, die Cloud-Verwaltung zu optimieren und so die Servicebereitstellung schneller, einfacher und konsistenter zu gestalten. Steigen Sie mit der Automatisierung umsatzgenerierender Dienste wie Microsoft Teams sowie Sicherheitsbewertungen und -behebungen an die Spitze. Darüber hinaus können Sie komplexe Arbeitsabläufe ganz einfach in Automatisierung für den allgemeinen Einsatz in einer intuitiven Anwendung umwandeln, alles unterstützt durch robuste Sicherheitsebenen, rollenbasierte Kontrollen und Berichte. Cloud-Backup – Schützen Sie Microsoft 365 und steigern Sie den wiederkehrenden Umsatz Schützen Sie Kundendaten, mindern Sie die Auswirkungen von Cyberangriffen, verbessern Sie die Aufbewahrung und steigern Sie den wiederkehrenden Umsatz mit der marktführenden Office 365-Backuplösung. Inklusive vollständiger Abdeckung des Microsoft 365-Mandanten einschließlich Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams und Office 365-Gruppen. Mit unbegrenzter Speicherung und Aufbewahrung, schneller Suche und Wiederherstellung mit einem Klick, einfacher Einrichtung und Verwaltung sowie flexiblen Kauf- und Bereitstellungsoptionen – SkyKick Cloud Backup ist Ihr Motor für die Geschäftsbeschleunigung. Migration Suites – Vorhersehbarere und stressfreiere Microsoft 365-Migrationen Skalieren Sie Ihr Cloud-Geschäft mit Automatisierung für optimierte Migrationen, die Kunden begeistern, Risiken reduzieren und Zeit sparen. IT-Partner bewerteten SkyKick als Nummer 1 unter den Office 365-Migrationsanbietern in den wichtigsten Kategorien, darunter Partnerrentabilität, Risikominderung, Benutzerfreundlichkeit und allgemeine Datenqualität.

Website: skykick.com

