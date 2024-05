CloudAlly, ein OpenText-Unternehmen, wurde 2011 gegründet und leistete Pionierarbeit für SaaS-Backup und -Wiederherstellung auf Unternehmensniveau. Wir bieten eine robuste Suite erstklassiger Backup- und Wiederherstellungslösungen für Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com und DropBox.com Warum Backup-SaaS? Ihre geschäftskritischen Daten in der Cloud sind anfällig für Datenverluste aufgrund von menschlichem Versagen, böswilliger Absicht, Synchronisierungsfehlern und Malware-Angriffen. Native Archivierungsoptionen sind zeitgebunden und begrenzt. Arbeiten Sie sicher in der Cloud mit dem Sicherheitsnetz aus zuverlässigem Backup und schneller Wiederherstellung. Wie kann CloudAlly helfen? Umfassende Sicherung und Wiederherstellung von Office 365, G Suite CloudAlly schützt Geschäftsdaten von Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com und Salesforce mit täglichen automatisierten Backups umfassend vor versehentlicher oder böswilliger Zerstörung. Unsere Backups sind streng sicher und werden auf dem AES-256-verschlüsselten Amazon S3-Speicher in Rechenzentren in den USA, der EU oder Australien gespeichert. Mit unbegrenzter Aufbewahrung ermöglicht Ihnen CloudAlly die einfache Wiederherstellung verlorener SaaS-Daten auf granularer Ebene und zu jedem Zeitpunkt. Mildern Sie die Auswirkungen einer Datenschutzverletzung ab und stellen Sie die Geschäftskontinuität durch eine schnelle Notfallwiederherstellung sicher.

Website: cloudally.com

