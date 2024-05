The Bucket

I Bucket spiller du som en mystisk flyvefisk, der bærer egern rundt i en spand. Det er op til dig at navigere sikkert gennem huler og undvige forhindringer for at holde dig selv flydende og forhindre din spand i at falde. Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du bringe alle egern sikkert til deres destination?

Websted: poki.com

