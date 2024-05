Gunbrick er et puslespil, hvor du bliver nødt til at flytte Gunbrick til slutningen af ​​niveauet. Du skal være strategisk omkring, hvordan du flytter din Gunbrick. Den ene side af murstenen har et skjold, der kan forhindre dig i at blive ødelagt af lasere. Den anden side har en pistol, der kan hjælpe dig med at ødelægge forhindringer eller hurtigt komme videre. Positionering er nøglen i Gunbrick! Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du slå alle niveauerne i Gunbrick?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Gunbrick. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.